Caso D’Onofrio, Gravina: «Ci sono tanti lati oscuri da chiarire»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del caso che ha visto coinvolto il Procuratore D’Onofrio

A margine del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso il suo pensiero sul caso D’Onofrio.

LE PAROLE – «E’ un tema che ha creato imbarazzo e disagio nel mondo del calcio che è stato saccheggiato da questo episodio che presenta come detto più volte in Consiglio tantissimi lati da chiarire, oscuri. Molti punti continuiamo a ignorarli e a comprendere come alcuni fatti siano stati possibili».