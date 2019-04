La Digos ha deciso di aprire delle indagini sui fatti di Cagliari e sul caso Kean. Verifiche in corso su diversi episodi

Caso Kean. Entra in gioco anche la Digos che vuole vederci chiaro. La Digos della Questura di Cagliari ha aperto delle indagini per fare chiarezza sui fatti avvenuti nel corso di Cagliari–Juventus, partita della 30esima giornata di Serie A, andata in scena ieri sera alla Sardegna Arena. Nel mirino naturalmente i cori e i buu razzisti all’indirizzo dell’attaccante della Juve Moise Kean ma non solo. Secondo quanto riferito dall’Ansa, le indagini verteranno anche su quanto accaduto in tribuna, sul lancio di fumogeni prima del match e su due episodi in città che vedono protagonisti piccoli gruppetti di tifosi del Cagliari e della Juventus.

La Questura visionerà e ascolterà i filmati delle telecamere dello stadio ma prenderà in visione anche le immagini delle tv. La Digos vuole fare chiarezza su quanto accaduto all’interno dell’impianto anche dopo il gol dello 0-2 bianconero dove sarebbe avvenuta anche una lite tra un tifoso della Juventus e uno del Cagliari, nella zona della tribuna centrale. Le polemiche dunque non si placano. Nei prossimi giorni sapremo di più su quanto accaduto alla Sardegna Arena nel corso di Cagliari-Juve.