Caso Lautaro Hernandez, il bordocampista DAZN: «Non c’è sputo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il bordocampista di DAZN ha pubblicato un video per analizzare il caso Lautaro-Theo Hernandez

«Abbiamo rallentato, fermato, zoomato le immagini. Viste e riviste: lo sputo non c’è, quantomeno non si vede». Parole e musica, anzi un video vero e proprio, di Davide Bernardi, bordocampista di DAZN che, attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto condividere le prove che in effetti non ci sia stato alcuno sputo indirizzato dal giocatore argentino al laterale rossonero nel concitato finale del Derby della Madonnina.