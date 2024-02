Caso Pogba, Deschamps: «Ci sono i fatti, ma voglio credergli»

Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato a l’Equipe della situazione doping di Paul Pogba dopo la conferma della squalifica

Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato a L’Equipe della situazione doping di Paul Pogba, centrocampista della Juve, dopo la conferma della squalifica. Le sue dichiarazioni:

POGBA – «Non immagino per un solo momento che Paul abbia avuto l’intenzione e la volontà di doparsi. Lo conosco bene e so che non è affatto nel suo stile. Adesso però ci sono i fatti e rivelano che ci sono due prelievi effettuati. La presenza dell’ormone illecito è indiscutibile. Considerando tutto ciò che ha realizzato in nazionale e la relazione che abbiamo stretto, la sua questione mi rattrista. Spero con tutto il cuore che possa risolversi. In ogni caso voglio credergli».