Caso Suarez, Agnelli ascoltato a Perugia. Le ultime

Andrea Agnelli è stato sentito a Perugia dai magistrati che indagano sul caso Suarez: ecco i dettagli sulla posizione del presidente

Andrea Agnelli, secondo quanto riportato da Adnkronos, è stato sentito nei giorni scorsi a Perugia dai magistrati che indagano sul caso Suarez come persona informata sui fatti.

La Juventus, fin dal primo momento, si è mostrata subito collaborativa con i magistrati per fare chiarezza sulla vicenda e si augura che, come comunicato in precedenza, le indagini chiariscano la posizione del club.