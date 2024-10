Cassano attacca Vieri: «Non ti segue neanche tua madre! Non sopporto i traditori. La Bobo TV è nata grazie a...»

Le parole di Antonio Cassano, ex attaccante di Inter e Roma, riguardante quella che è stata la Bobo TV (e la sua fine)

A BSMT, l’ex attaccante di Serie A Antonio Cassano, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Bobo Vieri e sulla fine della Bobo TV.

LE PAROLE – «Abbiamo creato tutto grazie a Lele Adani. Quando a un certo punto tiri tiri, si spacca e non si può più ricucire e mettere insieme. Il tradimento è la cosa peggiore nella vita, una cosa che non accetto. A quella persona là non voglio dare importanza e per me è un capitolo chiuso, non lo chiamerò neanche più per nome. Pensavi di essere il più forte? Invece lo siamo noi tre. Vai da solo e ti attacchi, adesso non ti segue neanche tua madre».