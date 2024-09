Cassano CRITICA Inzaghi: «Non ha migliorato NULLA. Prima aveva fatto un DISASTRO»

L’ex attaccante dell’Inter, Antonio Cassano, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Simone Inzaghi

Nel corso dell’ultima puntata di Viva el Futbol su Twitch, Antonio Cassano ha continuato nella sua linea dura nei confronti di Simone Inzaghi e dell’Inter, criticando il tecnico nerazzurro nonostante la vittoria nello scorso turno di campionato contro l’Atalanta.

SU INTER ATALANTA – «L’Inter ha vinto, sì, ma all’Atalanta mancavano 12 giocatori. Parto dalla partita: i primi 20 minuti si è incanalata in favore dell’Inter, ma con tutti l’Atalanta gioca in maniera diversa. Non voglio dare un alibi, ma è così».

INZAGHI NON HA MIGLIORATO NESSUNO – «Mi ricordo che fino ad un anno fa, prima della Champions League, l’Inter stava mandando via Inzaghi. Col Porto non va avanti meritatamente, Onana fa due parate clamorose, col Milan è andata avanti meritatamente e poi perde con il City in finale. Ha vinto lo scudetto meritatamente ma secondo me in questa squadra non è migliorato nessuno. Se non Lautaro e Thuram. Gli altri giocatori vanno in Europa e fanno una fatica immane. Calhanoglu è fortissimo, mi piace da impazzire ma l’Inter non me la puoi paragonare al City. Barella non dà niente, in Italia va bene ma non fa la differenza. Zielinski è un’altra roba»

MAROTTA AVEVA CHIAMATO ALLEGRI – «In Italia giocano bene. Ma Inzaghi nel primo anno e mezzo ha fatto un disastro. Poi è diventato un fenomeno, ha vinto meritatamente il campionato. Marotta aveva già chiamato Allegri e lui era già a casa. Poi da marzo in poi ha lavorato e da quello che mi dicono Inzaghi continua a fare poco e niente, continua a fare quello che faceva Conte. Non è Inzaghi che migliora i giocatori, ma viene comunque visto bene dalla stampa. L’unico che migliora i giocatori è Gasperini».