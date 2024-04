Cassano contro Theo Hernandez: «Dategli 5 turni di squalifica»

Le parole di Antonio Cassano sulla ginocchiata di Theo Hernandez su Almqvist: «Lo ha fatto apposta. Poteva sfondargli il cranio»

Intervenuto in collegamento con Domenica Sportiva su Rai 2, Antonio Cassano si esprime duramente sull’episodio della ginocchiata data da Theo Hernandez ad Almqvist, dalla quale poi nasce il gol di Leao in Milan Lecce.

PAROLE – «Il Var a me non piace e devono toglierlo, escluderlo, perché fa troppi disastri. A Theo Hernandez bisogna dargli 5 giornate di squalifica. Questa è una ginocchiata voluta, semplice. Io ho fatto il calciatore, se voglio lo salto. Lo ha preso e gli stava spaccando il cranio. Può saltare tranquillamente invece non alza la gamba. Non è da rigore ma… Questa secondo me è una ginocchiata voluta. Ricordiamo che Cech per una roba del genere ha giocato per tutta la vita col caschetto».