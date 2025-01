Cassano: «Troppi 40 milioni per Frattesi? Guardate Douglas Luiz, è costato di più e fa schifo. La trattativa con la Roma andrà così»

Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sul futuro di Davide Frattesi tra Inter e Roma. Tutti i dettagli in merito al futuro

Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol del futuro di Davide Frattesi tra Inter e Roma.

LE PAROLE – «Marotta ha detto che rimane, ma ha già fatto filtrare che Frattesi vuole andare via. L’Inter vuole vendere a 45-50, la Roma non li vuole dare ma Frattesi vuole andare via e deve andare. Merita chance in squadre importanti. Marotta ha detto di no ma lo stanno già trattando, a 40-45 lo manda via. Troppi 40 milioni? Nel calcio di oggi… Douglas Luiz è stato pagato 50 e sta facendo malissimo. Mi piacerebbe vedere Frattesi protagonista – ha concluso il suo intervento Antonio Cassano – lui non vuole fare il mediano ma si butta e fa 50 entrate».