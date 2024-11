Cassano contro Leao: «Può anche fare tre gol, ma a me non piacerà mai, ecco perchè»

Le parole di Antonio Cassano contro il rossonero Rafa Leao: «Leao non mi piace. E’ l’idea del giocatore che non mi piace»

Cassano a Viva El Futbol ha lanciato un nuovo attacco al rossonero Rafa Leao nonostante la doppietta segnata nel pirotecnico 3-3 tra Cagliari e Milan.

«Leao non mi piace, domani fa tre gol e non mi piacerà. E’ l’idea del giocatore che non mi piace. Però quando uno fa due gol e una buona prestazione, non sono cieco o invidioso e dico che ha giocato di merda: ha fatto una buonissima prestazione, ma non mi piace come giocatore e come fa giocare quelli affianco a lui e la squadra. Non è un leader, non è di qualità, è uno che corre, sfrutta la strabordanza fisica. Ha fatto una grandissima partita, a Madrid non l’ha fatta grandissima. Se nei prossimi 2 anni farà 70 gol, dirò alla grandissima come ho detto per Kean: non mi piace, ma il campo parla. E’ un giocatore che continuerà a non piacermi. Però l’altro giorno ha fatto una grandissima partita mettendosi a disposizione della squadra. Ma Leao, come Cristiano Ronaldo, non è un giocatore che fa migliorare gli altri. I Messi, Benzema Riquelme, Aimar, Bergkamp, Guti hanno qualità estrema e fanno rendere al massimo e migliorare quelli che gli giocano a fianco. Come Pirlo, Seedort, Xavi, Iniesta».