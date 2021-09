Cassano: «Ribery campione. Andare alla Salernitana? Non l’ho capito»

Antonio Cassano ha criticato la scelta di Franck Ribery di trasferirsi alla Salernitana: le parole dell’ex attaccante

«Qualcuno manipola quello che io dico, e quello che ho detto l’altra volta posso dirlo altre volte. Io non ho attaccato Ribery, lui è un campione di livello assoluto e non ho capito perché abbia scelto di andare in un club che lotta per la Serie B. E’ un super-campionissimo, ma non ho capito la sua scelta. Punto».