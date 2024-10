Castellanos, il REGALO lo fai lui alla Lazio! DOPPIETTA, rigore procurato e MOLTO ALTRO: le pagelle lo incoronano

Che compleanno per il Taty Castellanos: in Lazio-Nizza trascina i biancocelesti ad una grande vittoria: le pagelle dell’argentino

Una doppietta con due grandi gol, si procura il rigore che vale il poker e poi pali e altre giocate da incorniciare: per festeggiare i suoi 26 anni il Taty Castellanos si regala una prestazione da sogno in Europa League, in cui infila anche le prime due reti europee con la maglia della Lazio… Poco da dire, una gara sontuosa e i giornali lo premiano.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «La serata perfetta nel giorno del 26° compleanno. La

doppietta, un palo, il rigore procurato. E altre giocate d’autore».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «È l’uomo in più della Lazio. Due gol, uno con un cucchiaio dolcissimo e un altro con un bolide sotto l’incrocio. Poi un rigore procurato, rabone, rovesciate e chi più ne ha più ne metta. Il miglior modo possibile per festeggiare il compleanno».

TUTTOSPORT 8.5 – «La festa la fa lui al Nizza. Compleanno con una doppietta… e mezzo. Inventa uno scavetto che apre i giochi, per il 3-1 dribbla mezza difesa e conquista pure il rigore che vale il poker. Straripante».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM