Castori: «È stato fatto un gran lavoro ma mancano ancora 3-4 giocatori»

Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna. Le sue parole.

«Non ci sono tanti segreti per rimanere in A, bisogna sempre dare il massimo e avere un’identità precisa. Non bisogna mai perdere la fiducia nei momenti difficili. Siamo convinti e fiduciosi, possiamo raggiungere l’obiettivo. Il trust? Siamo partiti un po’ in ritardo, ma è stato fatto un grande lavoro. Bisogna ancora completare la rosa, mancano 3-4 giocatori».