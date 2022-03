Fiorentina, Castrovilli: «Mi sono ritrovato. Empoli? C’è un motivo in più per vincere»

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato della sua attuale situazione e del derby contro l’Empoli

Ai microfoni di Tgr Toscana, Gaetano Castrovilli ha parlato della sua situazione e di quella della Fiorentina.

CONDIZIONE PERSONALE – «Da gennaio ho ritrovato me stesso ed è una cosa importante. Un grazie alla mia famiglia, alla mia mental coach e al mio nuovo procuratore. All’inizio anche io faticavo a crederci, ma dopo qualche seduta ho capito quanto fosse importante perché ti fa scoprire cose di te che non sapevo neanche di avere».

EMPOLI – «C’è un motivo in più per vincere questa partita ma prima dobbiamo prepararla bene, soprattutto ora che torneranno tutti i nazionali e il mister avrà a disposizione tutti per lavorare nel migliore dei modi».