Catanzaro Venezia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Ceravolo andrà in scena la sfida di Serie B tra Catanzaro e Venezia. Una sfida d’alta quota in cadetteria. I calabresi vogliono insidiare il quarto posto occupato dalla Cremonese, mentre i lagunari cercano punti per continuare a mettere pressione a Como e Parma in vetta. Partita interessante anche per la qualità in campo tra le due formazioni. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas, Pontisso, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino. All. Vivarini

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Bjarkason; Pohjanpalo, Gytkjaer. All. Vanoli

Catanzaro-Venezia: orario e dove vederla

Catanzaro-Venezia gara delle ore 15:00 del mercoledì, che proseguirà la trentaseiesima giornata della Serie A, la diciassettesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky Sport (252). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go.