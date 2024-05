Cremonese, Ciofani: «Risultato giusto, Catanzaro ostico. Ecco cosa mi ha detto Fulignati dopo il gol»

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare il 2-2 contro il Catanzaro

L’attaccante della Cremonese Daniel Ciofani ha parlato ai microfoni dopo aver segnato uno dei quattro gol de 2-2 finale in questa andata dei playoff di Serie B contro il Catanzaro.

FULIGNATI – «Mi ha fatto i complimenti, questo è il bello del calcio. Lo ringrazio dei complimenti».

VITTORIA – «Dopo il mio gol abbiamo subito l’1-2 subito e lo stadio si è caricato. II Catanzaro è difficile da affrontare, noi ci siamo difesi con le unghie e con i denti. Risultato importante, ci prepariamo per il secondo tempo di questa partita»

ATTACCANTI – «Siamo un gruppo veramente unito. Ad inizio anno sapevo qual era il mio ruolo e speravo di giocare di più, ma avevo un Coda anche quest’anno ha fatto 16 gol e diversi assist. Siamo tutti risorse per il mister»

CREMONESE – «Sta bene. Per noi oggi era il battesimo dei playoff, il Catanzaro ha già pagato questo uscendo quasi contro il Brescia. I playoff sono un’altra storia, come il girone di ritorno. Conta tantissimo l’aspetto emotivo, che oggi ha fatto la differenza dopo l’1-2. Adesso abbiamo il secondo tempo, giocheremo in casa e avremo uno stadio che non sarà da meno. L’anno scorso i tifosi cantavano in ogni stadio la canzone amarsi ancora e quest’anno continuano ad amarci»