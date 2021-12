CdA Sampdoria, Vidal: «Ho preferito restarne fuori, Lanna persona stimata»

L’avvocato Vidal ha parlato della scelta di restare fuori dal CdA della Sampdoria e della nomina di Lanna come presidente

Gianluca Vidal non è entrato a far parte del CdA della Sampdoria. Sebbene fosse un nome che l’ex presidente Massimo Ferrero avrebbe voluto all’interno, la decisione è stata presa dallo stessso commercialista per tenere distinto il suo ruolo di trustee da tutto il resto. Le sue parole sulla nomina di Marco Lanna a Tuttosport.

LANNA – «Nonostante l’indicazione ho preferito restarne fuori per fare il lavoro di trustee. La scelta di Marco Lanna è un tema di pacificazione nei confronti della tifoseria e della città. Lanna è una persona stimata, c’è il riconoscimento del ruolo».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24