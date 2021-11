Ceccarini: «È chiaro che Brozovic non firmerà il rinnovo con l’Inter»

Sui social il giornalista Ceccarini ha aggiornato la situazione del rinnovo di Brozovic con l’Inter

Su Twitter il giornalista Niccolò Ceccarini ha commentato la situazione del rinnovo di Brozovic con l’Inter.

«Intanto in casa Inter continua il lavoro sui rinnovi. Dopo quelli di Lautaro Martinez e Barella, Marotta e Ausilio il prossimo grande appuntamento in agenda riguarda Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è il vero motore della squadra, fondamentale per il gioco dell’Inter, che non ha alcuna intenzione di perderlo. E proprio per questo i dirigenti nerazzurri hanno in programma un incontro a breve con il padre-agente per trovare una soluzione, possibilmente prima di Natale. Paris Saint Germain e Atletico Madrid sono sulle sue tracce da tempo. È evidente che se non ci sarà una risposta positiva, l’Inter dovrà cominciare a guardarsi intorno».