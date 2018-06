Cecchinato, il milanista siciliano oggi ai quarti del Roland Garros contro Djokovic

Roland Garros 2018, Cecchinato ai quarti di finale contro Djokovic: chi è il tennista siciliano che tifa Milan e ha il proprio idolo calcistico in Paolo Maldini?

La favola di Marco Cecchinato al Roland Garros 2018 sta facendo parlare tutto il mondo. Il tennista 25enne siciliano, nato a Palermo, questo pomeriggio sarà di scena sul Court Suzanne Lenglen, il secondo campo centrale per importanza del torneo parigino, per sfidare Novak Djokovic ai quarti di finale del Roland Garros. Tutta Italia è pronta a sostenere l’ultimo italiano in corsa tra gli 8 tennisti che si giocheranno il titolo più importante della stagione per quanto concerne la superficie della terra rossa.

Cecchinato ha sconfitto Copil al primo turno, ripetendosi poi contro Trungelliti e Carreno-Busta. Il suo exploit definitivo, però, è arrivato domenica scorsa quando ha sconfitto il belga David Goffin, numero 9 del mondo, guadagnandosi così il diritto di giocare i quarti di finale contro l’ex numero uno del mondo, Novak Djokovic. Grazie a queste imprese per il momento Cecchinato salirà al numero 42 del ranking mondiale ed oggi si giocherà tutte le sue carte contro Djoko, con cui ha spesso condiviso gli allenamenti in quel di Montecarlo. Impresa difficilissima ma non impossibile per il tennista palermitano che tifa Milan e che ha il proprio idolo in Paolo Maldini, come testimoniato da uno scatto su Instagram delle scorse settimane. Forza Marco!