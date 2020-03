Ceferin assicura: «Cambieremo il Fair Play Finanziario»

Le dichiarazioni di Ceferin, numero uno della UEFA, sulle possibili modifiche alle norme del Fair Play Finanziario

Aleksander Ceferin, intervenuto nel corso del 44° congresso annuale UEFA, ha aperto alla possibilità di cambiare alcuni aspetti del Fair Play Finanziario. Ecco le sue parole.

«È presto per dire cosa potrà succedere in futuro, ma ci stiamo pensando e forse dovremo modificarlo. È un sistema che ha funzionato, non ci sono quasi più perdite nel calcio europeo, ma con ottime probabilità dovremo adattarlo ai tempi che corrono. È ancora presto per rendere pubblico il tutto, ne stiamo ragionando ma non credo che avverrà molto presto».