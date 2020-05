Ceferin: «Stop Ligue 1? Molti hanno dimostrato che si può giocare»

Stop Ligue 1, il presidente della UEFA Ceferin commenta la decisione di interrompere anticipatamente il campionato francese

Il numero uno della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato a BeIN Sports dello stop anticipato della Ligue 1. Ecco il parere del presidente.

«Per noi, l’importante è sapere chi è campione, secondo, terzo e quarto. Lo stop anticipato non è una cosa ideale perché molti hanno dimostrato che si può giocare, ad eccezione di alcuni campionati, ma spetta al governo dire cosa possono fare i club. Rispetto questa decisione. Noi della UEFA non siamo stati interpellati, perciò ne possiamo solo prendere atto, poiché è stata presa da diversi organismi in Francia».