Old Firm dolce per Steven Gerrard, tecnico dei Rangers: vittoria per 0-2 contro i rivali dei Celtic nel derby di Glasgow

Derby di Glasgow dolce per Steven Gerrard. L’ex centrocampista del Liverpool, ora tecnico del Rangers, trionfa nel prestigioso derby in casa contro i rivali dei Celtic.

Vittoria pesante per 0-2 in un Celtic Park spettrale con l’eroe che non ti aspetti: a decidere la gara è il difensore Connor Goldson che con una doppietta decide una delle gare più affascinanti, il cosiddetto Old Firm.