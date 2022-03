Cessione Fiorentina, Barone è chiaro: «Tutte falsità. Non siamo qui per ricevere, ma per dare. Abbiamo fatto investimenti importanti»

Il DG della Fiorentina Joe Barone ha parlato dell’eventuale cessione della società a margine dell’incontro con i sindaci della Città Metropolitana di Firenze. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da FirenzeViola.it.

LE PAROLE – «Insieme al direttore sportivo, Daniele Pradè, vogliamo cercare di arrivare più in alto possibile. Abbiamo fatto un investimento importante con il Viola Park e questo ha comportato il restyling del Franchi. Rocco mi chiama sempre appena sveglio e si sveglia davvero presto. Voglio specificare che il presidente sta bene di salute, questo è fondamentale, tutte le storie sono inventate. Anche le storie che abbiamo già venduto o che vogliamo vendere sono false. Non siamo venuti a Firenze per ricevere ma per dare. Dobbiamo avere un po’ di pazienza ma sono convinto che avremo ottimi risultati».