Cessione Sampdoria, si avvicina il closing: le ultime

Aquilor termina l’analisi dei conti blucerchiati, la cessione della Sampdoria si avvicina: Ferrero aspetta

Il Secolo XIX prova a fare il punto della situazione in casa Sampdoria sulla cessione del club ad Aquilor. Secondo il quotidiano ligure il patron blucerchiato avrebbe aperto alla vendita del club (le sue parole riguardo ad un possibile acquisto del Palermo sono un ulteriore indizio) si potrebbe arrivare al passaggio di consegne già prima che il mercato entri nel vivo, o comunque entro il 16 luglio.

Ora Ferrero dovrà decidere se accettare la proposta del gruppo di Vialli o di Aquilor Capitale. Le due cifre messe sul piatto sono pressoché equivalenti: 65 milioni di euro per la cordata di imprenditori rappresentata dall’ex bomber blucerchiato e di 70 per Aquilor. La svolta per la cessione potrebbe arrivare dal mercato: ebbene sì perchè: la cessione di Joachim Andersen (valutato 30 milioni) farebbe intascare a Ferrero un centinaio di milioni “puliti” per lui per lasciare la società in mano a nuovi investitori.