Champions, la Juve decolla, Lazio agli ottavi. Doppio dentro/fuori per Atalanta e Inter

La Juve sbanca il Camp Nou, Lazio agli ottavi col brivido. Oggi Inter e Atalanta si giocano il passaggio del turno, contro Shakhtar e Ajax

Serata da incorniciare per la Juventus, che sbanca il Camp Nou con la doppietta di Ronaldo (752 gol in carriera) e si prende il primo posto del girone. Contro un Barcellona in crisi nera, che chiude il 2020 come peggio non potrebbe, si salva solo Messi. Prima vittoria contro una big per Pirlo che sceglie la serata più complicata per mostrare la miglior Juve della stagione, Buffon si conferma ancora decisivo contro Messi, e per Cuadrado è l’assist numero 8 in 14 partite stagionali. La Lazio passa col brivido, si fa rimontare sul 2-2- da Vormer e Vanaken, e nel finale Inzaghi rischia grosso: nel recupero i belgi sfiorano la beffa con una traversa interna di De Ketelaere, ma la Lazio può festeggiare gli ottavi di Champions da seconda del gruppo F dietro al Borussia Dortmund: in fondo bastava un punto.

Se la vedrà con una tra Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco, Liverpool, Psg o Lipsia, e la vincente del girone dell’Inter. I nerazzurri si giocano tutto contro lo Shakhtar, partita per nulla scontata, e una vittoria potrebbe anche non bastare. Molto dipende dal risultato di Borussia M’Gladbach – Real,il rischio di biscotto è alto e sarebbe indigesto per Conte: un’eliminazione nel girone potrebbe rimettere in discussione il progetto e il suo rapporto con dirigenza e proprietà. Anche per l’Atalanta sarà dentro/fuori ad Amsterdam contro l’Ajax, basterà un pareggio. Ma la vigilia dei nerazzurri è stata tormentata dalle voci di un litigio Gomez – Gasperini nell’intervallo dell’ultima sfida contro il Midtjylland, la strada per gli ottavi non è scontata per la Dea, tutta in salita per l’Inter, ma Juve e Lazio hanno tracciato la via.