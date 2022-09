Champions League al via, le italiane per non essere solo comparse

Scatta stasera la Champions League 2022-23 che vede le italiane in seconda fila nei pronostici: l’obiettivo è provare a essere protagonisti

Finalmente riparte la stagione europea, con la Champions League a fare come di consueto da apripista alla prima settimana di competizioni continentali. E la partenza sarà con il botto per le formazioni italiane, attese immediatamente da tre big match da far tremare i polsi.

La Juve al Parc des Princes contro il Paris Saint Germain, Inter e Napoli impegnate in casa di fronte alla strapotenza di Bayern Monaco e Liverpool. A completare il quadro il Milan campione d’Italia che non dovrà sottovalutare il Salisburgo, seppur sulla carta sia l’avversario più morbido.

Ma al di là della stretta attualità, volgere lo sguardo al futuro rischia di essere esercizio troppo ottimistico. Anche perché nei pronostici della vigilia partiamo ampiamente in seconda fascia e con risicate possibilità di arrivare fino in fondo.

Lo pensano gli addetti ai lavori e lo preconizzano i bookmakers che nelle quote per la vittoria del trofeo assestano le italiane ben lontane dalle favorite. La Juve a 25, Milan e Inter verso quota 50, per non parlare del Napoli in tripla cifra: insomma, vedere una delle nostre formazioni tra le prime quattro sarebbe già un mezzo miracolo. Almeno, però, proviamo a non essere soltanto delle comparse.