Champions League, ecco gli arbitri per le sfide di Juventus e Atalanta

Champions League, ecco le designazioni arbitrali per Juventus e Atalana. Makkelie per i bianconeri, Manzano per gli orobici

Sta per iniziare la due giorni di Champions League, in cui sono coinvolte Inter, Napoli, Juventus e Atalanta. In precedenza sono state comunicate le designazioni arbitrali di nerazzurri e partenopei, adesso è il turno dei due restanti club.

Ad arbitrare la sfida del Wanda Metropolitano sarà l’olandese Danny Makkelie, mentre i ragazzi di Gasperini saranno diretti dallo spagnolo Jesús Gil Manzano. Coinvolti anche arbitri italiani come Rocchi e Orsato, rispettivamente alla direzione del Tottenham e al Var di Brugge-Galatasaray.