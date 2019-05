Champions League ed Europa League 2019/20: tutti i verdetti d’Europa

I campionati nazionali europei volgono al termine o si sono appena conclusi: ecco tutti i verdetti d’Europa in chiave Champions League ed Europa League

La stagione 2018/19 volge al termine e i campionati nazionali europei si concluderanno in questo weekend o sono appena terminati. Ecco tutti i verdetti d’Europa, Paese per Paese, in chiave Champions League ed Europa League:

BELGIO

Qualificate in Champions League: Genk, Bruges

Qualificate in Europa League: Standard Liegi

FRANCIA

Qualificate in Champions League: PSG, Lille, Olympique Lione

Qualificate in Europa League: Rennes, Strasburgo, Saint-Etienne

GERMANIA

Qualificate in Champions League: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Bayer Leverkusen

Qualificate in Europa League: Borussia Monchengladbach, Wolfsburg, Eintracht Francoforte

INGHILTERRA

Qualificate in Champions League: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Qualificate in Europa League: Arsenal*, Manchester United

* in caso di vittoria dell’Europa League, l’Arsenal parteciperebbe alla Champions League

ITALIA

Qualificate in Champions League: Juventus, Napoli

Qualificate in Europa League: Lazio

OLANDA

Qualificate in Champions League: Ajax, PSV Eindhoven

Qualificate in Europa League: Feyenoord, AZ Alkmaar

POLONIA

Qualificate in Champions League: Piast Gliwice

Qualificate in Europa League: Legia Varsavia, Lechia Danzica, KS Cracovia

PORTOGALLO

Qualificate in Champions League: Benfica, Porto

Qualificate in Europa League: Braga, Sporting, Vitoria Guimarães

ROMANIA

Qualificate in Champions League: Cluj

Qualificate in Europa League: Steaua Bucarest, Viitorul Costanza

RUSSIA

Qualificate in Champions League: Zenit San Pietroburgo, Lokomotiv Mosca, Krasnodar

Qualificate in Europa League: Spartak Mosca, CSKA Mosca, Arsenal Tula

TURCHIA

Qualificate in Champions League: Galatasaray, Istanbul Basaksehir

Qualificate in Europa League: Besiktas, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor

**Verdetti aggiornati al 23 maggio 2019