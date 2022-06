Champions League femminile: il programma di Juve e Roma

resi noti i sorteggi dei mini-gruppi della Champions League femminile, primo step per Juventus e Roma. Le sfide per le italiane

Sono resi noti i sorteggi dei mini-gruppi della Champions League femminile, primo step verso la fase a gironi. La Juventus comincerà dalla prima fase denominata Champions Path. In semifinale il 18 agosto, la Juventus affronterà il Racing Union Luxembourg, per poi vedersela con la vincente del faccia a faccia tra Flora Tallinn e Qiryat Gat. Nel qual caso le bianconere vincessero, il secondo turno sarebbe fissato per il 20-21 settembre, con la fase a gironi che prenderà il via il 19 ottobre.

Ugualmente anche la Roma affronterà questa trafila: prima avversaria per le giallorosse il Glasgow City, poi l’eventuale sfida con la vincente tra Servette e Paris Fc.