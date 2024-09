Champions League, ci siamo: 5 squadre ITALIANE pronte a iniziare, ecco come ci arrivano

Sta per iniziare la nuova Champions League, con 5 squadre italiane al via: ecco come partono Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna

La musica della Champions League si fa sempre più vicina e in questa edizione, con la novità delle 5 squadre italiane, l’attesa è sempre più forte. Da martedì a giovedì sarà una tre giorni decisiva per Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna, pronte al debutto europeo, ma come ci arriveranno?

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri affronteranno il City di Guardiola alla prima giornata e Inzaghi potrebbe decidere di optare per il turnover contro il Monza. L’Inter dopo lo Scudetto della scorsa stagione potrebbe infatti decidere di dare la priorità alla Coppa e l’obiettivo di arrivare tra le prime 8 è alla portata, e una vittoria a Manchester sarebbe una ottima partenza. Il turnover è un lusso che invece il Milan non si potrà permettere, come dice la rosea, Fonseca ha davanti a se 3 Pordoi: Venezia, Liverpool (ancora imbattuto e a 0 gol subiti) e poi il derby. In casa Juve invece i dubbi sono legati all’inserimento dei nuovi – Koop e Douglas Luiz in particolare – e di alcuni giocatori in attesa di debutto, come Danilo. Il PSV non va preso sotto gamba: 10 gol nelle ultime due trasferte, primi a punteggio pieni in Eredivisie e trascinati da Lozano, 4 gol in 4 partite.

Toccherà poi anche all’Atalanta, campione uscente dell’Europa League: la piazza freme e le energie sono positive in vista dell’Arsenal, ma difficilmente Gasperini, di fronte al pubblico di casa con la nuova curva aperta, concederà sconti alla Fiorentina, con forse solo Lookman – arrivato tardi dagli impegni con la nazionale – a riposo. Per chiudere poi il Bologna: 60 anni dall’ultima volta si parte con lo Shakthar, squadra sulla carta abbordabile, ma di grande esperienza europea, quella che però porta ai rossoblù Italiano, che in viola ha imparato a gestire le risorse e il turnover.