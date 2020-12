La Lazio si qualifica se… Tutte le combinazioni favorevoli ai biancocelesti per il passaggio della fase a gironi di Champions League

Il pareggio contro il Borussia Dortmund non basta alla Lazio per ipotecare il passaggio del turno in Champions League.

Per ottenere la qualificazione occorrerà attendere la sesta e ultima giornata della fase a gironi, quando i biancocelesti di Simone Inzaghi non dovranno assolutamente perdere con il Club Brugge per mantenere il secondo posto del raggruppamento.