Champions League, il Liverpool è già agli ottavi

Il Liverpool vince ancora e mantiene il punteggio pieno, strappando il pass per gli ottavi di finale

In una partita spigolosa per il Liverpool è bastato il tiro dagli undici metri di Salah per chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale nel match in trasferta contro il coraggioso Girona.

Nella ripresa infatti un penalty dato dopo il consulto del VAR è stato l’unico modo che ha trovato la squadra di Slot per battere un Gazzaniga sugli scudi. Punteggio pieno dunque per i Reds che volano agli ottavi.