Champions League, Ambrosini: «NUOVA FORMULA? Ho i miei DUBBI»

Le parole di Massimo Ambrosini in vista della prossima sfida di Champions League del Milan contro il Bayer Leverkusen

Ambrosini ha concesso un’intervista a Milan Tv a due giorni da Bayer Leverkusen–Milan in Champions League.

IL VALORE DEL CHAMPIONS – «La Champions è sempre stata speciale, dall’esordio. Secondo me colpevolmente speciale. Nel senso che abbiamo riservato troppe energie alla Champions rispetto al campionato. Negli anni potevamo fare meglio in campionato».

LA NUOVA CHAMPIONS – «Dopo la prima giornata ho dei dubbi in generale sul fascino di questa prima fase. Dopo la prima partita non c’è la sensazione di dramma sportivo se perdi. Se andava male la prima la seconda avevi la percezione che eri quasi fuori: le prime partite avevano un’importanza notevole. Adesso un po’ forse, mi auguro di sbagliare, c’è la sensazione che hai tante opportunità in più e puoi riprendere la situazione. Quindi un po’ di fascino e quelal sensazione che la prima e seconda partita siano fondamentali un po’ la tolgono. Magari mi sbaglio, vediamo. Sicuramente è un vantaggio per il Milan che ha avuto difficoltà alla prima e ha più cartucce da sparare».

