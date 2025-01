Champions League, serata amara per le italiane: solo l’Inter già qualificata, ai playoff e agli ottavi occhio agli incroci – FOTO

Champions League, notte amara per le italiane: solo l’Inter tra le prime otto, Atalanta, Juve e Milan ai playoff dove c’è il rischio di un incrocio Italiano

Non l’epilogo della League Fase chi si sperava per le italiane in Champions League. Alla vigilia Inter, Milan e Atalanta erano tra le prime otto squadre, ma al termine del girone unico solo i nerazzurri hanno confermato la loro posizione: la squadra di Conceicao è crollata in Croazia con la Dinamo Zagabria, la Dea può prendersela solo con il calendario che le ha messo contro il Barcellona e con cui comunque è uscita con un pareggio.

Atalanta e Milan dovranno quindi passare dai playoff, dove ci sarà la Juve, che ieri sera allo Stadium crola contro il Benfica, mentre saluta la competizione il Bologna, che pareggia a Lisbona con lo Sporting. Attenzione agli incroci ai playoff: per la Dea una tra Sporting e Brugge, mentre c’è il rischio di sfida tutta italiana tra Juve e Milan. Non solo ai playoff, ma anche agli ottavi bianconeri e rossoneri in caso di qualificazione troveranno una tra Inter e Arsenal: insomma una serie di sfide che, se l’urna di Nyon non sarà clemente, potrebbe fare molto male al ranking della Serie A.