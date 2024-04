Champions League, Sané: «Possiamo battere l’Arsenal»

Leroy Sané, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in vista della partita di Champions League di domani contro l’Arsenal.

Leroy Sané, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Arsenal.

«Negli ultimi giorni è andata molto meglio e negli allenamenti mi sentivo bene quindi non vedo l’ora che arrivi domani. Kane? Spero che continui il suo buon score contro l’Arsenal perché per noi sarebbe un bene. Sicuramente sarà una partita speciale per lui, su questo non ci sono dubbi. È davvero facile giocare con lui perché è un giocatore intelligente. Conosce come giocano i suoi compagni, i loro punti di forza. Lo usa per il proprio modo di giocare e per aiutare la squadra. Il modo in cui gioca si adatta al mio ed è per questo che c’è una connessione anche con gli altri giocatori. Aiuta molto perché è un attaccante straordinario. Arteta? È stato fantastico».