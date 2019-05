Chelsea-Eintracht 1-1 DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Chelsea-Eintracht, ritorno semifinale Europa League 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto aperto a Stanford Bridge. Si parte dall’1-1 dell’andata. Chelsea e Eintracht Francoforte si sfidano nella semifinale di ritorno di Europa League per coronare il proprio sogno di approdare alla finalissima di Baku. Higuain vs Jovic, Sarri vs Hutter. Tutto pronto, fuori la finalista!

Chelsea-Eintracht 1-1: pagelle e tabellino

Marcatori: 28′ Loftus-Cheek (C); 49′ Jovic (E)

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Hazard. A disposizione: Caballero, Marcos Alonso, Zappacosta, Barkley, Higuain, Pedro. Allenatore: Sarri

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2):Trapp; Da Costa, Abraham, Hinteregger, Falette; Rode, Hasebe; Rebic, Gacinovic, Kostic; Jovic. A disposizione: Ronnow, Willems, Paciencia, N’Dicka, de Guzman, Rebic. Allenatore: Hutter

Arbitro: Ovidiu Haţegan

Note:

Chelsea-Eintracht: diretta live, moviola e sintesi

49′ – PAREGGIO DELL’EINTRACHT! Jovic duetta con Gacinovic ed entra in area freddando Kepa per l’1-1

46′ – Inizia il secondo tempo sempre con il Chelsea in vantaggio

45′ – Finisce il primo tempo a Londra: 1-0 per i blues. Il Chelsea chiamato a gestire il vantaggio nella seconda parte di gara.

28′ – GOOOOL DEL CHELSEA! Loftus Cheek trova il gol del vantaggio. Il destro angolato buca Trapp

1′ – Inizia la partita allo Stanford Bridge di Londra: in Germania finì in pareggio.

Chelsea-Eintracht: formazioni ufficiali

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Hazard. Allenatore: Sarri

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Da Costa, Abraham, Hinteregger, Falette; Rode, Hasebe; Rebic, Gacinovic, Kostic; Jovic. Allenatore: Hutter

Chelsea-Eintracht: probabili formazioni e pre-partita

L’allenatore toscano, dovesse centrare la finale, arriverebbe a giocarsi per la seconda volta un trofeo da vicino in una sola stagione. Ma per farlo bisognerà battere (o anche pareggiare 0-0) questo Eintracht. E dovrà farlo senza Kanté, uscito malconcio dalla sfida col Watford. Per sostituirlo si lancia Loftus-Cheek, che si gioca due maglie con Barkley e Kovacic, accanto all’inamovibile Jorginho. Davanti dovrebbe essere Higuain la scelta di Sarri, con Willian e Hazard sulle corsie. Difesa confermatissima, come al solito.

Per quanto riguarda la formazione, Adolf Hutter ha qualche piccolo dubbio legato all’attacco. Haller è in dubbio, ma dovrebbe farcela. In caso di forfait, pronto Rebic a prendere il posto accanto a Jovic, tra le altre cose travolto dalle voci di mercato che lo danno per fatto al Real Madrid. Sarà solito 3-4-1-2, con Gacinovic a supporto degli attaccanti, Rode e Fernandes centrali.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso; Loftus-Cheek, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard. A disposizione: Caballero, Emerson, Zappacosta, Kovacic, Giroud, Pedro. Allenatore: Sarri

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. A disposizione: Ronnow, Willems, Paciencia, N’Dicka, de Guzman, Rebic, Falette. Allenatore: Hutter

Chelsea-Eintracht Streaming: dove vederla in tv

Chelsea-Eintracht sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.