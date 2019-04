Non è di certo un buon momento per il Chelsea. E non solo sul campo. Il club di Londra è infatti stato deriso sui social per aver fatto un clamoroso errore sul proprio sito. Il Chelsea ha messo in vendita i biglietti per i prossimi match contro lo Slavia Praga in Europa League. Tuttavia, sul sito è apparso il nome della squadra rivale dello Slavia, ossia lo Sparta Praga.

Una gaffe davvero clamorosa che non è passata inosservata agli occhi del club ceco. Lo Sparta Praga ha così risposto su Twitter: «Ciao ragazzi, comprendiamo completamente che vi siate confusi visto che noi siamo la più famosa e vincente squadra di Praga. Stavolta, però, vi tocca giocare con lo Slavia. Ci dispiace!».

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry…:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3

— AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) April 2, 2019