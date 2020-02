Chelsea, Lampard: «Cercheremo di battere il Bayern Monaco»

Il tecnico del Chelsea Lampard ha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco

Frank Lampard ha analizzato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco: «Servirà grande concentrazione. Prendiamo dei rischi e in termini di mentalità difensiva dovremo essere sempre sul pezzo. Pulisic, Hudson-Odoi e Kanté non ci saranno, Pedro è appena rientrato, Loftus-Cheek ci sarà. Abbiamo giocatori di esperienza e gente più giovane, il mio compito è far rendere tutti al massimo e curare ogni dettaglio in entrambe le partite».

«Ci saranno sicuramente momenti di sofferenza, perché il Bayern è incredibile quando ha possesso. Loro sono tra i favoriti, hanno una struttura forte e per loro ho un grande rispetto. Ogni anno puntano a vincere, noi cercheremo di batterli. Non so se siamo sfavoriti; ci manca la loro esperienza ma siamo qui per capovolgere i pronostici, come nelle storie più belle di questo sport. Giroud? Sabato è stato molto bravo. Lo valuteremo, il modo in cui ha giocato è stato fantastico e non solo per il gol», ha concluso il tecnico del Chelsea.