Chelsea, Lampard: «Vogliamo assolutamente vincere la Supercoppa»

Lampard vuole voltare pagina dopo la debacle con lo United: la carica dell’allenatore del Chelsea in vista della Supercoppa europea

Frank Lampard non si abbatte dopo l’esordio choc contro il Manchester United: il Chelsea deve archiviare il 4-0 contro i Red Devils e dare tutto per vincere la Supercoppa europea contro il Liverpool. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

SUPERCOPPA EUROPEA – «È un trofeo che vogliamo assolutamente vincere, dobbiamo dare tutto per farlo. Il Chelsea ha vinto molto, dobbiamo mettere in mostra questa mentalità».

SCELTE – «Per domani devo valutare delle situazioni. Willian non è lontano dalla migliore condizione, è difficile considerarlo già pronto. Abbiamo cercato di lavorare molto sulla parte atletica, vedremo se riuscirà ad entrare. Rüdiger dobbiamo aspettare, la buona notizia è che entrambi sono con noi. Kante ha subito un leggero infortunio domenica ed è da valutare».

ARBITRO DONNA – «È una grande notizia che saremo arbitrati da una donna. Sono contento di fare parte di questo momento storico, è un momento che doveva arrivare».