Chelsea Liverpool: Billly Gilmour incanta l’Inghilterra

Billy Gilmour ha fatto parlare molto di sé in Chelsea-Liverpool. Appena diciottenne, è svettato in mezzo al campo

Il Chelsea di Lampard ha ottenuto un grande successo contro il Liverpool di Klopp. Tuttavia, più ancora che della vittoria, in tutta Inghilterra si sta parlando della grande prestazione di Billy Gilmour, centrocampista appena diciottenne.

Il talento inglese svetta per la sue eleganza nel gestire palla, ma sa anche verticalizzare in modo veloce quando c’è la soluzione di passaggio. Inoltre, Gilmour ha dato un ottimo contributo alla fase difensiva del Chelsea: 2 tackle, 2 duelli aerei vinti e un intercetto. Insomma, forse Lampard ha già in casa l’erede di Jorginho. E Southgate inizia a monitorare con attenzione.