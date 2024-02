Chelsea Liverpool: orario, dove vederla e probabili formazioni

Chelsea Liverpool, al Wembely Stadium di Londra la finale di Carabao Cup: le ultime di formazioni e dove vederla

Al Wembley Stadium la finale di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool. Le due squadre arrivano a questa finale in condizioni completamente diverse. Per la squadra di Jurgen Klopp questo è il primo tassello di un possibile Treble – Coppa di Lega, Campionato e Europa League – che il tecnico tedesco vuole regalare a squadra e tifosi prima del suo addio a giugno. Per i Blues di Pochettino invece la Coppa di Lega può essere un occasione per rilanciarsi: senza impegni europei e al 10° posto in Premier League, questa vittoria potrebbe essere decisiva per la sua permanenza in panchina. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vederla.

Le probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Chilwell, Colwill, Disasi, Gusto; Fernandez, Caicedo; Sterling, Gallagher, Madueke; Palmer. All. Pochettino

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Gravenbech; Elliot, Gakpo, Diaz. All. Klopp

Chelsea Liverpool: orario e dove vederla

Al Wembley Stadium andrà in la finale di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool con fischio d’inizio alle ore 16. La gara sarà possibile seguirla in diretta su DAZN in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Valon Behrami.