Chelsea, Rudiger esplode: «Abuso razziale enorme, mi rende più forte»

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, ha parlato delle offese razziali ricevute dopo l’errore contro lo Sheffield: ecco le sue dichiarazioni

«Io non ho postato nulla, ma l’abuso razziale è stato immenso. Questo mi rende più forte perché so chi sono, posso guardarmi allo specchio e sorridere. So di non aver fatto nulla, quindi per me questo è dimenticato. Certo che fa male, ma in questo caso sono tranquillo perchè so di non aver fatto nulla. Mi dispiace di più per le persone che non sono abbastanza forti, loro vengono colpite davvero».