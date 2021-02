Rudiger, difensore del Chelsea, ha rivelato un curioso retroscena di calciomercato riguardante l’arrivo di Havertz e Werner in Blues

Raggiunto dai microfoni di Sky al termine della sfida vinta dal Chelsea contro il Barnsley in FA Cup Rudiger ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato:

«L’arrivo di Havertz e Werner grazie a me? Sì, è vero. Ho convinto sia Havertz che Werner a venire qui, abbiamo parlato tanto. Ho solo fatto del mio meglio per aiutare il club e portare qui due fantastici talenti. Per loro maggiore feeling con un manager tedesco? Credo di sì. Adesso hanno un allenatore che parla la loro stessa lingua. Ma alla fine la differenza la fa il campo».