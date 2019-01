Chi è Emiliano Sala, attaccante argentino 28enne disperso da diverse ore sopra i cieli della Manica che stava attraversando per iniziare la nuova avventura al Cardiff

Emiliano Sala sorvolava i cieli sopra il canale della Manica per approdare a Cardiff, dove la squadra locale – il Cardiff City – lo attendeva per la sua nuova avventura. L’aereo turistico partito da Nantes per approdare nella città gallese risulta disperso da ieri sera, scomparso dai radar del faro di Casquets – nei pressi dell’isola inglese di Guernesey – intorno alle ore 21,30. A bordo, oltre a Sala, il pilota e altre due persone che lo accompagnavano. Le ricerche del velivolo sono in corso e vedono coinvolti mezzi britannici e francesi insieme alla Guardia Costiera dell’isola.

Chi è Emiliano Sala. Nato a Cululu‘ (Argentina) il 31 ottobre 1990, Sala stava per iniziare la sua nuova avventura calcistica nel Cardiff City, club gallese militante nella Premier League inglese. Il trasferimento dal Nantes, ufficializzato sabato scorso, ha portato nelle casse del club francese 17 milioni di euro, esborso record per il Cardiff per l’acquisizione di un giocatore. Sala, che ha giocato per tutta la sua carriera in Francia, ha vestito nell’ordine le maglie di Bordeaux, Orleans, Niort, ancora Bordeaux, Caen e, negli ultimi tre anni e mezzo, Nantes, squadra dove ha collezionato 116 presenze e 42 gol segnati.

Nato nella provincia di Santa Fé come Gabriel Omar Batistuta, Sala vedeva nel ‘Re Leone’ un idolo e un modello di riferimento. Di origini italiane, l’attaccante disperso aveva più di una cosa in comune con Batistuta: dal suo arrivo in Europa dall’Argentina in giovane età fino al ruolo in campo, passando per Claudio Ranieri, che in carriera aveva allenato entrambi (a Fiorentina e Nantes). Dopo le buone stagioni col Nantes, per Emiliano Sala sarebbe dovuta iniziare oggi l’avventura col Cardiff City, forse quel trampolino di lancio per l’affermazione definitiva nel calcio europeo.