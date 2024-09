Chiariello PUNGE la Juve: «Il tanto decantato Thiago Motta come il PEGGIOR Gattuso. E se non avesse avuto LUI»

Umberto Chiariello PUNGE la Juventus: «Il tanto decantato Thiago Motta come il PEGGIOR Gattuso. E se non avesse avuto LUI»

Umberto Chiariello, a Canale 21, ha parlato così dopo il match di Serie A, Juve–Napoli, terminato 0-0. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Il Napoli non ha lasciato quasi nulla se non qualche traversone da sinistra o qualche cross da sinistra Yildiz nel primo tempo. Per il resto la Juventus ha vinto la famosa partita del possesso palla. Il tanto decantato Thiago Motta mi è sembrato il peggior Gattuso: ha fatto tiki taka toki tuka tiki taka toki tuca, tutto nella sua metà campo. E se non avesse avuto un gigantesco Bremer… La Juventus è l’unica squadra imbattuta a cinque partite, zero gol subiti, ha una fase difensiva e soprattutto una difesa di altissimo profilo dove questo Bremer giganteggia. Sicuramente il Napoli ha pagato qualcosa perché non ha vinto la gara».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24