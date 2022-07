Chiellini, esordio coi Los Angeles Fc: «Posso aiutare la squadra a essere più solida»

Il difensore italiano Chiellini ha fatto il suo esordio con la maglia dei Los Angeles FC contro Nashville

Giorgio Chiellini ha fatto il suo esordio con la maglia dei Los Angeles FC nella vittoria per 2-1 contro Nashville. E in zona mista, il difensore italiano ha parlato della sua prima esperienza americana.

LE PAROLE – «È diverso rispetto a quello che sono abituato in Italia. Io posso aiutare la squadra ad essere più compatta e solida, per controllare la gara nel modo migliore senza concedere contropiedi o occasioni da calci piazzati. Poi per noi in attacco è più facile perché abbiamo grandi attaccanti, come nel gol del Chicho Arango con il passaggio di Carlos Vela. Abbiamo fatto tante cose e nella squadra è importante l’equilibrio».