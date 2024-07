Chiesa Juve, sfuma anche QUELLA PISTA: dove giocherà la PROSSIMA STAGIONE?

La Juve sta cercando di piazzare sul mercato Chiesa, ma non ci sono offerte congrue: sfumata anche una pista inglese: ecco quale

La Juve è sempre alle prese con la vicenda Federico Chiesa da dover risolvere il prima possibile. L’esterno è in uscita da tempo, ma non è ancora partita una vera e propria trattativa per la sua cessione.

Come svela Fabrizio Romano, inoltre, sarebbe da smentire la pista che porterebbe il giocatore al Tottenham. Gli Spurs sono in cerca di un nuovo rinforzo da aggiungere all’attacco, ma non ci sono stati colloqui o contatti per l’ex Fiorentina.