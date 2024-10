Chiesa Liverpool, che flop! L’ex Juventus è un oggetto misterioso. I numeri e le statistiche

Chiesa Liverpool, che flop l’ex Juventus! Il calciatore è un oggetto misterioso in casa Reds. I numeri e le statistiche

È iniziata in salita l’avventura al Liverpool di Federico Chiesa. L’ex Juve, dopo aver saltato l’intero pre-campionato, ha faticato ad inserirsi nella squadra di Slot. Negli ultimi giorni, inoltre, è arrivato un nuovo infortunio.

I suoi numeri di inizio stagione sono impietosi: 3 presenze totali, una in Premier, una in Champions League (un minuto contro il Milan) ed una in EFL Cup (con un assist). Chiesa finora è stato impiegato da Slot solo per 78 minuti.