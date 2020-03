Chievo, Aglietti: «Ho grande voglia di rivalsa. Sull’Hellas…»

Alfredo Aglietti è il nuovo allenatore del Chievo: ecco le parole dell’allenatore dopo l’arrivo a Verona al posto di Marcolini

AGLIETTI – «Voglio ringraziare il presidente e il Chievo per avermi dato fiducia e la possibilità di lavorare insieme. Ho grande voglia di rivalsa, di rimettermi in gioco, e penso che questa sia la piazza giusta da dove ripartire. Non mi sento tradito dall’Hellas, ma su questo penso se ne sia parlato già abbastanza. Sono felice del risultato che ho ottenuto, ma poi la società ha fatto scelte diverse che in questo momento stanno dando ottimi frutti. Spero di potermi ripetere con il Chievo».