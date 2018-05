Chievo, ancora dubbi per la panchina: due le ipotesi

Il Chievo Verona di Campedelli ancora in dubbio per la panchina: confermare D’Anna oppure cercare un nuovo tecnico?

Messa in cassaforte l’ennesima salvezza, il Chievo Verona è pronto a concentrarsi sul prossimo campionato di A. La prima cosa da fare per la società veneta è quella di scegliere il tecnico che guiderà la squadra nella stagione che sta per arrivare. Possibile la conferma di D’Anna, arrivato sulla panchina dei gialloblù dopo l’esonero di Rolando Maran.

Da non scartare, però, anche l’ipotesi che porta a Davide Nicola: il tecnico, dopo la miracolosa salvezza ottenuta l’anno scorso, ha lasciato la panchina del Crotone nel corso di questo campionato e sarebbe alla ricerca di una nuova avventura, magari in Serie A.